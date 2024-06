Sestri Levante, ufficiali i primi due colpi di mercato

La rosa del Sestri Levante sarà quasi completamente rifatta. Per ora sono sicuri di rimanere solo Pane e Raggio Garibaldi, in tanti andranno via, tra cui il portiere Anacoura e il centrocampista Candiano, solo per citare due titolari, difficile sarà trattenere Oliana che ha gli occhi addosso anche della Serie B.

La società però non ha intenzione di stare ferma e negli ultimi giorni ha ufficializzato due acquisti:

"L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Juan Ignacio Brunet.Centrocampista argentino di 26 anni, il neo calciatore corsaro è arrivato in Europa nel 2018. In Spagna gioca con le maglie di Polvorin (2018-20), Granada B (2020-21) e relativo esordio in prima squadra nella Liga l’8 novembre 2020 contro il Real Sociedad e Bergantiños (2021-23).Nella passata stagione ha militato nel Rotonda (27 presenze con 1 gol), squadra della provincia di Potenza che ha partecipato al girone H di Serie D. Brunet ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione, che partirà ufficialmente da prossimo 1° luglio".

Dal centrocampo all'attacco, ecco anche Nicolas Parravicini. Alto 1 metro e 94 centimetri, il nuovo attaccante corsaro si è messo in luce nel settore giovanile del Novara con cui nel 2015 ha vinto la fase finale del campionato Berretti e l’anno successivo ha disputato il campionato Primavera. In seguito ha esordito in Serie D con il Lecco, passando poi alla Caronnese.

Dopo alcune esperienze in Eccellenza con Fenegrò e Alcione Milano e in Promozione con il Castello Città di Cantù, il 26enne neo rossoblu ha ritrovato la Serie D vestendo le maglie di Scanzorosciate, Arconatese e Lumezzane con cui ha vinto il girone B nel 2023. Nella passata stagione ha iniziato con la Nocerina, mentre nella seconda parte ha giocato con l’RG Ticino segnando 9 gol in 19 partite di campionato.

Parravicini ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione, che partirà ufficialmente da prossimo 1° luglio.