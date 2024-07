Sestri Levante, ufficiale un ritorno a centrocampo

Il mercato del Sestri Levante continua a muoversi tra entrate ed uscite, al momento la rosa è completa solo a metà ma da oggi si arricchisce con il ritorno di Edoardo Oneto.

L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale rossoblu: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive di Edoardo Oneto.

Centrocampista di 28 anni nato a Lavagna ma originario di Camogli, Oneto cresce nella Sampdoria dove colleziona 57 presenze e 15 reti in Primavera e vanta convocazioni in diverse Nazionali giovanili. Nel gennaio 2016 Oneto firma per il Real Oviedo B in Spagna dove totalizza 5 presenze e 2 reti. Dal 2016-17 in Serie D gioca 30 partite con 8 reti nel Sestri Levante, 32 presenze e 6 reti con il Ligorna nel 2017-18 e due stagioni con la Lavagnese, 2018-19 e 2019-20, dove disputa rispettivamente 31 e 21 gare e segna 10 e 3 reti.

Dal 2020 al Fiorenzuola (85 presente e 11 reti in 4 stagioni) dove prima diventa protagonista della cavalcata che ha portato i rossoneri dalla Serie D alla Serie C e poi anche nei professionisti per tre stagioni consecutive. Oneto ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo per un’altra stagione".