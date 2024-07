Nuovo colpo in attacco per il Sestri Levante

Prende forma il settore offensivo del Sestri Levante che ha perso alcuni dei suoi punti fermi, come Forte, Gala e Fossati, solo per citarne alcuni. Si riparte da Clemenza, che dovrebbe restare o comunque oggi fa parte della rosa corsara, e dal cavallo di ritorno Cominetti ma non solo perché da oggi c'è una nuova pedina per la stagione che verrà.

Ad ufficializzarlo è lo stesso club sul proprio sito ufficiale: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli per l’acquisizione a titolo temporaneo dei diritti alle prestazioni sportive dell’esterno offensivo Giuseppe Maria Brugognone. Il neo corsaro, leva 2005, proviene dal Seravezza in Serie D dove ha realizzato 5 gol in 35 presenze"

Il diciottenne di Enna è appena all'inizio della sua carriera ma nelle giovanili è sempre stato all'interno di rose di club professionistici iniziando dal Palermo e proseguendo per il Benevento prima di approdare al floridissimo settore giovanile dell'Empoli. L'esterno come detto l'anno scorso ha conosciuto la Serie D a soli 17 anni da titolare e oggi prova il grande salto tra i professionisti.