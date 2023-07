Colpo in difesa per il Sestri Levante

Dopo l'attacco, rinforzato con un doppio acquisto, il Sestri Levante annuncia un colpo per la difesa: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con Davide Ghigliotti. Il neo difensore corsaro, 20 anni, è stato prelevato dal Vado dove nella passata stagione in Serie D ha collezionato 30 presenze e 2 reti. In precedenza ha militato nelle varie leve del settore giovanile del Genoa fino alla Primavera".

Un uomo in più nel settore difensivo per Barilari che andrà a rimpolpare una linea che è stata la meno battuta l'anno scorso nel girone A di Serie D grazie anche al contributo del portiere Anacoura e dei centrali Oliana e Pane, tutti e tre già confermati in vista della prossima Serie C. Svanito invece il sogno di portare a Sestri Pellizzer, l'ex Entella ha infatti scelto di scendere di categoria e di accasarsi in Serie D al Cjarlins Muzane.