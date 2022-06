La Sestrese piazza il colpo Ivaldi

La Sestrese piazza il primo colpo dell'estate 2022. E' Giovanni Ivaldi che arriva alla corte di mster Rossetti per rinforzare il reparto offensivo. Classe 2000, ha giocato nele giovanili della Sampdoria e poi nel Ligorna, mentre negli ultimi tre anni è stato protagonista nel Rivasamba, squadra di Eccellenza proprio come la Sestrese.

Un rinforzo di qualità e già di buona esperienza per i vedestellati, nonostante la giovane età infatti conosce già il campionato di Eccellenza e sicuramente potrà essere subito utile per la prossima stagione. Un'annata in cui i genovesi vorranno provare a fare meglio rispetto a quella appena terminata. La Sestrese infatti ha concluso il girone iniziale del campionato negli ultimi posti e questo ha costretto la squadra a giocarsi la permanenza in Eccellenza tramite i playoff. Proprio nella seconda parte della stagione però la formazione di Sestri ha tirato fuori l'orgoglio e la sua qualità andando a prendersi la salvezza con ampio anticipo e margine sulle avversarie.