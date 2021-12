Sestri Levante, continua la rivoluzione: un nuovo trequartista per Fossati

Sono giorni caldissimi per il Sestri Levante, squadra impegnata nel girone A della Serie D. I rossoblu ieri hanno perso nel turno infasettimanale in casa 3-5 con l’Rg Ticino, match importante in chiave salvezza. E’stato il terzo ko consecutivo che ha fatto di nuovo piombare i corsari in zona playout.

La sconfitta è costata cara a mister Cammaroto che è stato esonerato e sostituito poche ore dopo da Fossati. A lui spetta ora il compito di rialzare il Sestri Levante a partire dalla prossima sfida, la difficile trasferta in casa del Derthona.

Facundo Martinez nuovo acquisto del Sestri Levante

Ad aiutare il tecnico ci sarà una pedina in più , la società infatti ha annunciato oggi un nuovo colpo di mercato con un comunicato ufficiali apparso sui propri canali: "Facundo Marquez torna ad indossare la maglia corsara, dopo aver iniziato questa stagione sportiva tra le fila del Ghivizzano Borgoamozzano, collezionando 11 presenze e realizzando 6 reti. Bentornato Facundo con l'augurio di un prosieguo di stagione ricco di goal e soddisfazioni sportive”.