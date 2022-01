Ligorna, in tre lasciano la squadra genovese

Gennaio è mese di mercato anche in serie D con le squadre che cercano i giocatori giustri per rinforzarsi e non solo. C'è chi arriva e chi saluta, così è per tutti e anche per Ligorna, terza squadra di Genova, in cui oggi fanno le valigie e partono per altri lidi tre giocatori. Daniele Puddu, Federico Brusacà e Andrea Cirrincione non fanno più parte del gruppo di Roselli, a loro si aggiunge il portiere Prisco che aveva già salutato in settimana.

Gli addii fanno posto ai nuovi colpi di mercato. Serve un nuovo estremo difensore ai biancoblu che stanno cercando il profilo adatto senza tropo fretta. Sembrano invece quasi sistemati attacco e difesa, il Ligorna infatti già nei primi giorni del mese si era mosso per alcuni acquisti e due sono andati a segno: Cericola, che andrà a dar manforte al settore offensivo, e Cipolletta, che invece è il nuovo innesto per la retroguardia dei genovesi.

Il campionato di serie D al momento è fermo a causa dell'impennata di contagi Covid, tra poco però si tornerà in campo e i biancoblu cercheranno anche grazie ai nuovi innesti di centrare la salvezza. Nel frattempo si dovrà trovare una soluzione alla sfida con la Caronnese, fermata dall'arbitro il 19 dicembre a causa del campo impraticabile e già rinviata a data da destinarsi un paio di volte.