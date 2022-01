Serie D, due acquisti in poche ore per il Ligorna

Due colpi nel giro di poche per regalare a mister Roselli le pedine giuste per centrare la salvezza nel campionato di Serie D. Il Ligorna, neopromosso, non tornerà in campo questa domenica, dopo lo stop arrivato per tutti i gironi a causa dell'impennata dei contagi. Dirigenti e squadra però non si riposano, anzi, il mercato di gennaio è iniziato con un doppio botto. I genovesi hanno messo a segno un colpo in attacco e uno in difesa.

Calciomercato Ligorna: i due nuovi acquisti

Per il settore difensivo arriva nel capoluogo ligure Ciro Cipolletta, descritto così dalla stessa società biancoblu: "centrale classe ’96 grande esperienza nel campionato di Serie D con all’attivo già 143 presenze tra i Gironi F, G, H e I con casacche prestigiose tra le quali quelle del Foggia, della Sambenedettese e del Savoia. Per lui anche cinque presenze in Serie C con la maglia dell’Arezzo".

In attacco invece il nuovo acquisto è Matteo Cericola, giocatore che vanta molta esperienza tra Serie D e Serie C, l'ultima esperienza è stata quella con il Vis Artena con 37 presenze e 7 gol. Nato calcisticamente nella Pro Romeìa, Cericola ha giocato tra i professionisti nel Teramo e nel Rieti ed è sicuramente una freccia importante in più per Roselli e per tutto il Ligorna.