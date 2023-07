Lavagnese, le prime mosse di mercato dopo il ritorno in Serie D

La Lavagnese è stata l'ultima ligure a chiudere la stagione. I bianconeri hanno infatti conquistato la promozione in Serie D, dopo un solo anno di Eccellenza, tramite il tortuoso percorso dei play off concluso a giugno. Il tempo delle feste è però già finito, la società è tornata è nel massimo campionato dilettantistico italiano per restarci ed è al lavoro per rinforzare la squadra.

Il primo acquisto è stato annunciato ieri: Accordo fatto tra il Ds Andrea Croci e Giorgio Lionetti, il talentuoso centrale è il primo tassello del nuovo mosaico bianconero sul quale mister Ruvo dovrà iniziare a lavorare.

Lionetti, centrocampista centrale o mediano, è nato a Melito di Porto Salvo il 9 maggio 1998, ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Catanzaro, poi il prestito al Potenza a 18 anni, con cui ha collezionato 22 presenze nel campionato di Serie D, successivamente esperienze in Serie D con Virtus Verona, in Serie C con Juve Stabia e Rimini, poi ancora due stagioni alla Lucchese in Serie D, vincendo il campionato, e in Serie C, poi ancora Ponte San Pietro, RG Ticino e Castanese in D.

A Giorgio l'augurio da parte di tutta la società per una stagione esaltante con la sua nuova seconda pelle bianconera".

Movimenti anche in uscita come annunciato sul sito ufficiale: "Dopo aver confermato in blocco lo staff tecnico che ha ottenuto la promozione in Serie D, la Società effettua i primi movimenti di mercato per snellire la rosa.

In quest'ottica comunica che non rinnoverà il legame sportivo con Matteo Zavatto, Luca Tagliavacche e Davide Profumo.

Tutti e tre i calciatori hanno contribuito più che degnamente al raggiungimento della promozione: Zavatto, difensore classe '95 ha vestito la casacca bianconera in 41 occasioni segnando una rete determinante a Finale, Tagliavacche, centrocampista classe '95 è sceso in campo in 25 occasioni profondendo qualità e quantità e Profumo, difensore classe '02 ha collezionato 26 gettoni, oltre ai 17 degli anni precedenti

Per questo la Società augura un futuro radioso e ricco di fortuna ai tre atleti, ma soprattutto uomini, che lasceranno il Club".