San Desiderio, resta il bomber Casella

Daniele Casella resta al San Desiderio. La neopromossa in Promozione annuncia attraverso i propri social un' importantissima notizia di calciomercato. Dopo i 40 gol nella scorsa stagione, 26 solo in campionato, il trascinatore dei gialloblu cercherà di ripetersi anche il prossimo anno per dare una mano a centrare gli obiettivi stagionali del club.

Un colpo importante per la società genovese che nelle scorse settimane aveva annunciato anche due pedine fondamentali: il direttore sportivo e l'allenatore che saranno rispettivamente Luca Matarozzo e Michele Oliva. Insomma a poche settimane dalla spalendida cavalcata promozione tutta la squadra è già al lavoro.

Per una permanenza importante c'è anche un saluto: Gianni Stevano, uno dei più improtanti calciatori nella formazione della scorsa stagione non giocherà l'anno prossimo nel San Desiderio.