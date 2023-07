La Sampdoria cala il tris, arriva anche Ricci

La rivoluzione in casa Sampdoria è iniziata, i blucerchiati hanno iniziato a spingere sul mercato e in poche ore hanno acquistato tre giocatori: l'attaccante Borini e i centrocampista Maistro e Ricci. La nuova società ha fretta e non potrebbe essere altrimenti, oggi la squadra si ritrova a Bogliasco ma rispetto ai convocati stilati da Pirlo, la formazione che scenderà in campo nella prossima Serie B sarà molto diversa.

Calciomercato Sampdoria, chi è Matteo Ricci

Fabio Borini, reduce da una stagione da 20 gol al Karagumruk, e Matteo Ricci sono già a Genova, stanno svolgendo le visite mediche e nelle prossime ore firmeranno i contratti che li legheranno ai blucerchiati. Sono due nomi voluti fortemente da Pirlo che ha lavorato con entrambi in Turchia nell'ultima stagione. Ricci sarà il regista della nuova Sampdoria, il motore di una manovra che il neo allenatore vuole avvolgente e offensiva, sarà il nuovo centrocampista centrale a dettare i tempi del gioco come già fatto con Carpi, Pistoiese, Pisa, Perugia, Salrernitana e soprattutto Spezia quando la sua carriera sembrava lanciata verso l'altissimo livello. Con le Aquile Ricci ha infatti conquistato anche la Nazionale prima di finire tra gli svincolati e accasarsi al Frosinone.

L'ultima stagione, come detto è stata agli ordini di Pirlo al Karagumruk con 16 presenze e un gol e un finale difficile a causa di un problema muscolare che lo ha tenuto ai box per lungo tempo. Le visite mediche daranno il proprio responso sul recupero del giocatore che avrà un ruolo fondamentale nella Sampdoria del prossimo anno.