Sampdoria Women, arriva anche Cuschieri

La Sampdoria Women batte un altro colpo di mercato. La società ha infatti annuciato sul proprio sito ufficiale l' "acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Rachel Cuschieri (nata a San ?wann, Malta, il 26 aprile 1992)". La centrocampista arriva dalla Lazio e ha su Instagram ha scritto: ""Felice di aver firmato e di poter giocare con la Sampdria in Serie A, ringrazio Antonio Cincotta e la Sampdoria per aver creduto in me".

Queste le prime parole dell'ultimo nuovo acquisto in ordine di tempo delle blucerchiate che nell'ultima settimana hanno chiuso diversi colpi. Ieri è stato il giorno dell'attaccante Cedeno e dell'acquisto a titolo definitivo di Panzeri, ma la dirigenza non si è fermata qui mettendo a disposizione di Cincotta per la prossima stagione anche Battistini e un altro attaccante, Gago.

Nel frattempo la squadra continua a sudare sul campo di Bogliasco dopo aver concluso il ritiro. Le blucerchiate il 7 agosto giocheranno in amichevole contro il Milan mentre l'esordio in campionato è fissato per il 28 agosto contro il Sassuolo.