Sampdoria, continua il restyling del centrocampo: piace Barberis

È il centrocampo il reparto a cui la Sampdoria sta rifacendo il look in questo inizio di calciomercato. In regia è stato acquistato Ricci, ex Spezia con una fugace apparizione anche in Nazionale, sarà l'uomo della gestione del possesso palla di Andrea Pirlo. Il tecnico dovrebbe abbracciare presto anche Maistro, jolly capace di giocare un po' ovunque in mediana con caratteristiche offensive, in arrivo dalla Spal.

Sampdoria, caccia a Barberis

Nel mirino dei dirigenti blucerchiati ora è finito Barberis, centrocampista centrale di rottura e non solo che l'anno scorso ha collezionato 10 presenza al Monza, chiuso dai vari Pessina, Rovella e Sensi, e che oggi è svincolato. Il giocatore è nel mirino anche del Pisa che sta cercando di riportarlo per la seconda volta in nerazzurro dopo la prima stagione giocata con la maglia dei toscani nel 2013. Andrea Barberis, 29 anni, darebbe quantità ed esperienza al reparto blucerchiato visto che ha all'attivo in carriera 73 presenze in Serie A e ben 204 in B con otto gol e sedici assist.

Le ultime notizie di mercato in casa blucerchiata riguardano poi le uscite. Audero è il pezzo pregiato su cui c'è il forte interessamento della Lazio e non solo, la Fiorentina lo ha inserito nella lunga lista di nomi per il nuovo numero uno da regalare ad Italiano, e anche l'Inter si è interessata viste le difficoltà ad arrivare a Trubin. Pressing della Serie A anche per Augello, oltre al Cagliari adesso ci sarebbe anche l'Empoli che ha la necessità di sostituire Parisi, finito alla Fiorentina.