Calciomercato Sampdoria: ultimo giorno senza squilli, ma c'è tempo per gli svincolati

L'ultimo giorno di mercato della Sampdoria si chiude con la cessione in prestito di Daniele Montevago al Gubbio, ma senza colpi in entrata. La società ha cercato di prendere l'attaccante Lucas Alario dal Francoforte, ma alla fine i tempi stretti hanno fatto sfumare l'affare. Rimane però aperto il mercato degli svincolati, qui sono diversi i giocatori che potrebbero fare comodo per rinforzare il reparto offensivo. Da Okaka a Modeste, passando per Rivas e Soriano. Nessun dubbio, invece, sul ruolo del portiere. Andrea Pirlo ha fiducia in Stankovic e, nonostante gli errori delle prime giornate, sarà lui a difendere i pali, con Ravaglia a fare da chioccia.

Serie B, anticipi e posticipi fino alla nona giornata

Nel frattempo la Lega Serie B ha ufficializzato anticipi e posticipi fino alla nona giornata. Di seguito il calendario della Sampdoria.

Cremonese-Sampdoria (domenica 3 settembre, ore 18:30)

Sampdoria-Cittadella (lunedì 18 settembre, ore 20.30)

Parma-Sampdoria (domenica 24 settembre, ore 16.15)

Como-Sampdoria (mercoledì 27 settembre, ore 20.30)

Sampdoria-Catanzaro (domenica 1° ottobre, ore 16.15)

Ascoli-Sampdoria (sabato 7 ottobre, ore 16.15)

Calciomercato 2023/2024: acquisti e cessioni Sampdoria

Acquisti: Barreca (d, Cagliari, definitivo), Borini (a, svincolato), Ricci (c, Frosinone, definitivo), Girelli (c, Cremonese, fine contratto), Panada (c, Atalanta, prestito), Pedrola (a, Barcellona, definitivo), Stankovic (p, Inter, prestito), Ghilardi (d, Verona, prestito), Se. Esposito (a, Inter, prestito), Facundo Gonzalez (d, Juventus, prestito), Stojanovic (d, Empoli, prestito), Lemina (a, Psg, prestito).

Cessioni: Falcone (p, Lecce, definitivo), Stoppa (a, Catanzaro, prestito), Augello (d, Cagliari,definitivo), Chabot (d, Colonia, riscatto), Candreva (c, Salernitana, riscatto), Caputo (a, Empoli, riscatto), Nuytinck (d, Nijmegen, definitivo), Djuricic (c, Panathinaikos, definitivo), Rincon (c, svincolato, fine contratto), Quagliarella (a, svincolato, fine contratto), Jesé (a, svincolato, fine contratto), Murillo (d, svincolato, fine contratto), Migliardi (a, Novara, definitivo), Gabbiadini (a, svincolato), Bereszynski (d, Empoli, prestito), Leris (a, Stoke City, definitivo), Montevago (a, Gubbio, prestito), Aquino (d, svincolato)