Sammargheritese, già scelti i portieri per la prossima stagione

La Sammargheritese continua a preparare la prossima stagione. Il balzo in Eccellenza dopo la vittoria del campionato di Promozione è già un lontano ricordo, la società vuole affrontare la nuova avventura al meglio ed è tra la più attive sul mercato.

Il club ha comunicato la squadra dei portieri per la prossima stagione, arriva un numero di esperienza: "L’ A.C.D. Sammargheritese 1903, comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esperto portiere Mattia Raffo. Cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, Mattia, estremo difensore della Samm già in Eccellenza, vanta un curriculum di tutto rispetto avendo difeso le porte di Sestri Levante in Serie D oltre a quelle di Rivasamba e Canaletto sempre in Eccellenza. L’esperienza di Raffo si unirà alle importanti potenzialità già espresse egregiamente dal giovane Bruno Barre, classe 2002, prodotto del vivaio sammargheritese, protagonista indiscusso insieme ai suoi compagni della fantastica e storica stagione scorsa, culminata con la vittoriosa finale Play Off.

A completare la Rosa dei numeri uno ci saranno gli affidabilissimi per il presente e per il futuro Arancione Pietro Canepa, classe 2004, e Pietro Spadoni, classe 2006, entrambi protagonisti nei rispettivi campionati Under 19 e Under 17.

Con immensa felicità e orgoglio possiamo dire che Oggi e Domani, la Sammargheritese è in buone mani.