Calciomercato Promozione, Valenti lascia il Borzoli

Il Borzoli, impegnato nel campionato di Promozione Girone B, saluta Nicolò Valenti. Una mossa di mercato che non deve far dimenticare il passato. La stessa società, annunciando l'addio sui propri canali social, ha voluto ringraziare il proprio giocatore con parole importanti: "Il Gsd Borzoli comunica che Nicolo' Valenti lascia i colori gialloblu' per approdare al Borgo Incrociati. La società e il suo staff saluta uno degli artefici della grande cavalcata dalla prima categoria alla promozione raggiunta con ben 21 vittorie su 21 incontri nella stagione 2019-2020. Grande atleta, uomo dai grandi valori sia fuori che dentro al campo, ti auguriamo le più grandi soddisfazioni. A presto Toro!"

Oggi Borzoli in campo con il Legino

L’addio è stato annunciato a poche ore da un match molto importante per la società genovese. Oggi alle 15 infatti il Borzoli scende in campo per la quattrodicesima giornata del campionato di Promozione per sfidare il Legino. I gialloblu sono al momeno sesti a 19 pounti e non possono sbagliare per non vedere scappare il Valescrivia, impegnato contro la capolista Praese, ad oggi quinto a quota 23. Proprio il quinto posto è l’ultimo utile per accedere ai playoff ed è l’obiettivo anche del Legino che di punti ne ha diciassette e sogna il sorpasso dopo i novanta minuti di oggi.