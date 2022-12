Praese, doppio colpo di mercato

Seconda in classifica nel girone A di Promozione e ancora imbattuta, la Praese punta dritta al salto in Eccellenza e lo dimostra anche in sede di mercato.

La società genovese mette a segno un gran colpo acquistando Salvatore Aurelio giocatore dal super curriculum: "Cresciuto nelle giovanili del Genoa, con cui vanta anche alcune presenze in Serie B, Aurelio ha un curriculum giocato anche con: Carrarese, Verona, Lucchese, Cesena, Crotone, Frosinone, Salernitana, Albinoleffe e Paganese.La Praese, orgogliosa di mettere a disposizione di Mister Carletti questa importante risorsa, porge il benvenuto ed augura un proficuo campionato a Salvatore Aurelio", questa la nota apparsa sui social del cub.

Ma no è finita qui perché da ieri è della Praese anche: "William Monte (classe 2006) proveniente dal Bragno. Il talentuoso centrocampista vanta già alcune esperienze in promozione tanto che la Pro Vercelli nell'ottobre scorso aveva manifestato interesse nei suoi confronti.

In tali dinamiche di "calcio mercato" la Praese ha concluso l'accordo repentinamente per garantirsi le prestazioni di questo importante calciatore.

Benvenuto in Praese William Monte"