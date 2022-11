Marassi 1965, arriva un nuovo acquisto in difesa

Un colpo per sistemare la difesa e provare la risalita in campionato. Il Marassi 1965 annuncia l'arrivo di Mattia Guglielmi, talentuoso difensore classe 2002 con esperienza di livello in alcune ottime compagini liguri: Entella, Lavagnese e Athletic Albaro, squadra di cui ha vestito la maglia la scorsa stagione.

Guglielmi dovrà riuscire a dare una mano ad una formazione che attualmente è terzultima in Promozione, Girone B, con sette punti in nove giornate e che alle spalle ha solo Cadimare e Marolacquasanta. La situazione non è rosea ma va detto che il Marassi è assolutamente in corsa per uscire risalire visto che Magra Azzurri e Follo sono a quota 8 e il Little Club James, attualmente fuori dalla zona playout è a 9.