Il Little Club James si muove sul mercato: completato il reparto difensivo

Un super colpo di mercato per continuare a salire in classifica e provare a sognare. Il Little Club James annuncia sui propri social: "Gran colpo di mercato della nostra società: ufficiale dalla Voltrese il difensore Daniele Ventura classe '92, mancino con tanta esperienza nel suo bagaglio! Il Little Club James completa il suo pacchetto arretrato!".

Un rinforzo in difesa per una squadra che da un mese a questa parte viaggia a ritmi altissimi, sono infatti quattro le gare senza sconfitte con ben tre vittorie, tutte larghe e meritate (4-0 con il Marolacquasanta, 3-1 con il Marassi 1965 e 3-0 con il Molassana) e un pareggio (0-0 con il Magra Azzurri) che hanno permesso alla formazione rossoblu di volare a soli due punti distanza dalla zona playoff.

Domenica una delle gare cruciali della stagione, arriva infatti il derby con il San Desiderio con tre punti fondamentali in palio tra due squadre che sono quasi appaiate in classifica e vincendo potrebbero irrompere nelle parti alte della graduatoria.