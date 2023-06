Calciomercato Promozione, si muovono Little Club, Pra Fc e PSM Rapallo

Movimenti di mercato in Promozione con il Little Club che annuncia: "Andrea Salmaso è un nuovo giocatore del Little Club James. Il centrocampista classe 2001 ex Taggia, si era trasferito alla Sampierdarenese nella scorsa estate per motivi di studio. L'annata con i lupi è stata positiva: quattro reti e un buon numero di presenze. Ora un nuova avventura nell'altro girone di Promozione con la maglia rossoblu".

Si muovono anche le neopromosse con la PSM Rapallo che ha annunciato due importanti conferme, tasselli fondamentali per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Resteranno infatti sia Danilo Crisciuolo che Lorenzo Gallotti, protagonisti della cavalcata che ha portato la società nel secondo più importante campionato regionale dilettantistico.

Il PRA FC, altra formazione che ha conquistato il salto in alto dalla Prima Categoria, ha ufficializzato un doppio colpo dal Borzoli. Sono infatti approdati in squadra il difensore Francesco Libbi e il fantasista Michael Volpe.