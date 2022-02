Promozione, nuovo attaccante per il Little Club James

Gran colpo nel campionato di Promozione, girone B, e a metterlo a segno il Little Club James che lotta per evitare i playoutt. La squadra al momento è a più tre sulla zona calda della classifica e con questo nuovo importante acquisto spera di mettere il turbo e vivere un finale di stagione tranquillo.

Il club ha così annunciato il colpo di mercato sui propri canali social: "Importante arrivo nel nostro parco organico. La società rossoblu è lieta di annunciare l'ingresso nella rosa di mister Pecoraro della punta Lorenzo Crovetto, classe 2002.

Crovetto vanta, tra le altre, anche una esperienza nei professionisti dell'Albissola. L'attaccante ha mosso i primi passi negli Emiliani, per poi passare al Bogliasco, quindi al G. Siri ed alla Figenpa. Da qui l'approdo all'Athletic Club e il salto nei professionisti dell'Albissola guidati dal mister Marco Marzi (ex James). Infine, il ritorno all'Athletic Club ed il successivo trasferimento ai savonesi del Celle in Promozione (girone A)".