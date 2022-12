Praese regina del mercato, altri due colpi in entrata

Cinque colpi in una settimana, è questo il regalo di Natale del presidente Sciotto ala Praese, sempre più regina del mercato. I genovesi sono secondi nel girone A di Promozione a meno due dal Pietra Ligure, vogliono il passaggio in Eccellenza e stanno allestendo una formazione ancora più forte per riuscire nel proprio intento.

Praese, il rinforzo in difesa arriva dalla Genova Calcio

Le ultime due operazioni in entrata alzano e non poco il tasso tecnico della squadra, arrivano un portiere con esperienze anche in Serie D e un attaccante da oltre 100 gol. Questa la nota apparsa sui social della Praese: "Due ruoli nevralgici in arrivo alla Società Praese che implementa l'organico a coronamento dei propri importanti disegni progettuali.

La Società Praese rende noto, infatti, di essersi assicurata le prestazioni sportive del portiere Samuele Ghizzardi classe 2003 con trascorsi in serie D nel Vado unitamente a quelle di Luca Rosati.

Luca Rosati è un attaccante definibile a ragione dei fatti un "bomber di razza" con 140 gol in carriera tra Promozione ed Eccellenza".