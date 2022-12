Praese, il rinforzo in difesa arriva dalla Genova Calcio

La Praese, seconda in classifica nel girone A di Promozione, punta dritta all'Eccellenza. Lo dimostrano gli ottimi risultati in campo, i genovesi sono ancora imbattuti e nell'ultimo turno hanno vinto con un secco 6-1 contro la neopromossa terribile Sampierdarenese. Il lavoro della società continua però anche in sede di calciomercato, dopo i due ottimi colpi della scorsa settimana, è infatti arrivato l'annuncio di un altro acquisto.

Praese, doppio colpo di mercato

Il rinforzo questa volta arriva in difesa e a comunicare il nome è la stessa società sui propri social: "Siamo lieti di informare che la Società Praese si assicura le prestazioni sportive di Andrea Lovecchio, forte difensore proveniente dalla Società Genova Calcio .

Si tratta di un ragazzo giovane (leva 2004) ma con una consistente esperienza sui campi di gioco perché già aggregato alla prima squadra da più stagioni tanto da vantare sei presenze nell'attuale campionato di “Eccellenza”. Il diesse Franzone ringrazia la A.S.D Genova Calcio per la disponibilità e correttezza dimostrata nella suddetta trattativa. La Praese, onorata di accogliere questo calciatore talentuoso tra le proprie fila, porge un caloroso benvenuto ad Andrea Lovecchio.