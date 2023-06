Doppio colpo per la Praese

Dopo due promozioni in Eccellenza sfiorate, la Praese riparte con grand entusiasmo per la prossima stagione da giocare ancora in Promozione. La squadra genovese ha tutte le intenzioni di essere ancora protagonista e annuncia due colpi di mercato in un solo giorno: "La Praese si assicura un pilastro d’esperienza difensiva con Fabio Ansaldo classe 91 ex capitano della Sestrese e di certo calciatore di categoria superiore.

Francesco Nodari Dg : "Con Fabio Ansaldo aggiungiamo un puntello difensivo di indubbio valore alla nostra retroguardia grazie ad una figura che non ha bisogno di presentazioni! Benvenuto Fabio! Un particolare ringraziamento alla Sestrese Calcio per la collaborazione ed il nulla osta alla pubblicazione".

Il secondo rinforzo è per la mediana: "Sbarca alla corte di mister Fabio Carletti un ottimo mediano, Mattia Chiriaco classe 2000, di provenienza dal Campomorone con un passato nelle giovanili della Sampdoria e nell’under 19 della Lucchese.

Il colpo di mercato del nostro Dg Francesco Nodari assicura nell'organico della prima squadra un calciatore dal fisico imponente grazie ai suoi 187 cm di altezza dotato di una capacità di interdizione e ripartenza davvero straordinaria.

