La Praese piazza i primi colpi di mercato

Dopo aver sfiorato due volte la promozione in Eccellenza arrivando ai playoff e in questa stagione uscendo dopo una lunghissima battaglia contro il Serra Riccò, la Praese ci riprova. L'anno prossimo la società genovese punta a salire di categoria e per farlo rinforza subito la rosa.

La società ha infatti annunciato attraverso i propri social di aver acquistato il portiere classe 2000 Alessandro Bulgarelli cresciuto nelle giovanili del Genoa e un passato nel Serra Riccò. La seconda faccia nuova è invece Alessio Matzedda, classe 2002, trequartista in arrivo dal Bogliasco.

Oltre ai due acquisti sono arrivati anche gli annunci di tre conferme Diego d'Amoia, Giovanni Andreoni e Erik De Cerchi.