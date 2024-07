Primo colpo di mercato per il Ligorna

Il nuovo Ligorna inizia a prendere forma, dopo il cambio in panchina e tante riconferme la società genovese che anche l'anno prossimo militerà in Serie D, piazza il primo colpo di mercato.

A dare l'ufficialità del nuovo acquisto è proprio il club con una nota ufficiale: La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Luca Mariotti sarà un giocatore biancazzurro nella stagione sportiva 2024/25

L’attaccante classe '03, cresciuto nel Settore Giovanile dello Spezia, arriva in Biancazzurro dalla Fezzanese

Queste le parole di Luca Mariotti: "Sono molto contento di essere un nuovo giocatore del Ligorna. Che tipo di attaccante sono? Diciamo una seconda punta. Come tutti gli attaccanti mi piace segnare tanti goal e spero di farne molti con la maglia del Ligorna. Dei Biancazzurri mi ha convinto il loro progetto, il fatto che vogliano raggiungere determinati obiettivi puntando in alto. Mi aspetto una stagione bellissima e ricca di emozioni".

La Società augura un in bocca al lupo a Luca, sia come squadra sia dal punto di vista delle prestazioni personali