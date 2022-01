Ligorna, colpo di mercato: la porta ora è blindata

Il Ligorna pareggia il conto tra addii e acquisti. La società genovese è attivissima sul mercato e dopo aver salutato tre giocatori nelle scorse ore, annuncia oggi un nuovo colpo. I biancoblu che a inizio gennaio avevano salutato anche Prisco, erano alla ricerca di un nuovo portiere e lo hanno trovato, pescando un bel jolly sul mercato. E'la stessa società ad annunciare con una nota il nome del nuovo acquisto: "Dopo le firme di Cericola e Cipolletta il Ligorna mette a segno il terzo colpo del mercato di gennaio. Il nuovo arrivo è Gianmarco Fiory, portiere classe '90 di grande esperienza tra Serie C e Serie D.

Nato a Capri e cresciuto nelle giovanili della Juventus, Fiory è reduce dall’esperienza al Bari in Serie C, conclusasi in estate. Nella sua carriera ha vestito casacche importanti come quelle di Pavia, Juve Stabia, Lumezzane, Gozzano, Arzanese, Casale e Bari, nonché quella del Savona nella nostra Liguria. Per lui la bellezza di 109 presenze tra Lega Pro, Serie C e Coppa Italia Serie C, nonché 25 in Serie D". Un numero uno di esperienza e di altissimo livello per mister Roselli che dopo la ripartenza del campionato, in programma domenica, va a caccia della prima vittoria sulla panchina dei genovesi.