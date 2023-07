Ligorna, il mercato inizia con il botto: arriva Miracoli

Dopo le conferme dei pilastri della squadra dell'anno scorso, il Ligorna piazza un super colpo di mercato per l'attacco che ha perso Donaggio e Cericola, finiti a Vado e Sestri Levante. Alla corte di Lunardon approda un giocatore di livello assoluto che dopo una lunghissima carriera tra i professionisti per la prima volta scende in Serie D: "La Società SCD Ligorna 1922 è orgogliosa di annunciare il primo grande arrivo dell’estate: dai professionisti arriva con un accordo biennale Luca Miracoli, attaccante scuola Genoa che ha collezionato la bellezza di 376 presenze e 85 goal tra Serie B, Serie C, Ligue 2 francese e coppe nazionali. Un giocatore di grandissima caratura che con i Biancazzurri affronterà il suo primo campionato di Serie D.

Classe ’92 cresciuto nel Settore Giovanile del Genoa, proprio con i Rossoblù si toglie numerose soddisfazioni, tra le quali spicca la vittoria dello Scudetto Primavera del 2010. Nel 2011 ha il via la sua carriera tra i professionisti, che lo condurrà dalla Serie C alla Serie B, vestendo anche le prestigiose maglie di Varese, Feralpisalò, Carrarese, Sambenedettese e Como. Per lui anche un’esperienza oltralpe in Ligue 2, secondo campionato francese, con anche la soddisfazione di una rete in campionato e una in coppa.

Luca Miracoli al Ligorna, le dichiarazioni

Queste le parole di Luca Miracoli, nuovo attaccante biancazzurro: «Quando ho parlato con Presidente e Direttore mi hanno subito convinto della bontà del loro progetto. Ci ho messo pochissimo ad accettare questa sfida in quanto ho capito subito l’importanza della loro programmazione. I loro piani e i miei piani si sposavano perfettamente e così ci ho messo una manciata di ore ad accettare questa proposta. Dopo 12 anni in giro per l’Italia e per l’Europa avevo tanta voglia di tornare a casa, per diversi motivi. Ho trovato questa occasione e sono contentissimo di aver preso questa decisione. Mi aspetto, come anche il Presidente e il Direttore, una grandissima stagione. Sono molto ambizioso, voglio vincere sempre ogni partita e spero che ci toglieremo tante soddisfazioni insieme. Vi aspetto tutti allo stadio e forza Ligorna! Speriamo di vivere una grande stagione insieme».

Queste le parole di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna: «Sono orgoglioso di poter annunciare un giocatore come Luca Miracoli. Devo dire la verità, è stata una trattativa semplice per merito del giocatore, che è un ragazzo straordinario e che ringrazio a nome di tutto il Ligorna. Un innesto che spero possa far crescere l’ambiente e la società. Parliamo di un giocatore di ben altra categoria, sia come calciatore sia in primis come uomo. Siamo orgogliosi di averlo riportato a Genova in quanto da dopo la Primavera del Genoa aveva giocato sempre fuori dalla nostra città, e quindi un motivo in più felici. Benvenuto nella nostra famiglia, Luca!»

La società augura a Luca un campionato ricco di soddisfazioni sia di squadra sia personali, per una stagione da ricordare in maglia biancazzurra.