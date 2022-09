Ligorna, torna un centrocampista

Il campionato è alle porte ma il mercato del Ligorna non si ferma. Dopo l’arrivo di Damonte, Caruso, Gualtieri, Mancini, Dellepiane e Di Masi il centrocampo si rinforza con la firma di Andrea Gulli, nuovamente in Biancoblù e proveniente da un ottimo campionato al Pont Donnaz, di cui è stato un punto di riferimento durante la scorsa stagione con 37 presenze e 5 reti.

Centrocampista polivalente, classe ’97 e cresciuto nelle giovanili del Genoa, Gulli vanta grande esperienza a livello nazionale con le maglie di Santarcangelo, Albissola, Vado e Pont Donnaz, per un totale di 23 presenze in Serie C, ma anche di 108 presenze e 11 goal in Serie D.

Non solo. Trattasi infatti di un ritorno per il centrocampista, già al Ligorna nella stagione 2019/20. Per lui 19 presenze e tre reti in Biancoblù. Un inserimento dunque, il suo, che impreziosisce il reparto mediano e che valorizza ancor di più il mercato estivo.