Il Ligorna pesca ancora in casa Genoa

Il Ligorna continua a pescare nelle giovanili del Genoa per la prossima stagione che vedrà la squadra di Genova impegnata ancora in Serie D. L'annuncio dell'ultimo colpo di mercato è arrivato questa mattina: "La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare che Daniel Ghinassi sarà un giocatore biancazzurro nella stagione sportiva 2024/25. L’esterno e mezzala, campione italiano U18 con il Genoa, prenderà parte al campionato di Serie D con la squadra ligornina.

Classe 2006, una vita passata nel Settore Giovanile del Genoa, per Daniele la terza squadra di Genova è la sua prima esperienza al di fuori del mondo rossoblù e la prima tra i “grandi”. Quinto di centrocampo, nella sua carriera è stato impiegato anche come mezzala. Si è laureato recentemente campione d’Italia con il Genoa U18 agli ordini di Mister Ruotolo.

Queste le parole di Daniel Ghinassi, ala del Ligorna: "Sono felice perché mi piace il progetto del Ligorna. Voglio ringraziare Presidente, Direttore e Mister per quest’opportunità e per la fiducia. Spero che sia un anno positivo come crescita e come risultati. Spero di dare una mano alla squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati".