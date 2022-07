Ligorna, resta anche Garbarino

Continua tra acquisti e conferme il calciomercato del Ligorna che dopo la salvezza della scorsa stagione, punta a fare qualcosa di più nella prossima Serie D. Il progetto dei genovesi è quello di continuare a migliorarsi puntando forte sul gruppo e su calciatori liguri. Così continuano i rinnovi di contratto, oggi il quinto annuncio con un comunicato ufficiale: Dopo le conferme di Botta, Scannapieco, Donaggio e Bacigalupo e la firma di Damonte, nuovo rinnovo in casa Ligorna: Alessio Garbarino ancora in Biancoblù. Difensore classe ’02, Garbarino è arrivato in Biancoblù dalla Virtus Entella durante lo scorso mercato estivo. Per lui una stagione da protagonista del reparto difensivo del Ligorna, impreziosita da 34 presenze in Serie D, godendo sempre della fiducia dello staff tecnico".

Mister Roselli oltre a loro avrà anche a disposizione il nuovo acquisto Damonte, il primo ottimo colpo di mercato in entrata della terza squadra du Genova.