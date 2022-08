Colpo Ligorna, arriva il capitano del Genoa Primavera

Il calciomercato è spesso una questione di occasioni, da prendere al volo e da non farsi sfuggire. Una di queste l'ha presa al volo il Ligorna che acquista ufficialmente Luca Dellepiane. L'annuncio arriva direttamente dalla società: "Con l’inizio del campionato alle porte la dirigenza biancoblù non si ferma, sempre attenta a sfruttare le occasioni di mercato per impreziosire la rosa a disposizione di Mister Roselli. Dopo l’arrivo di Damonte, Caruso, Gualtieri e Mancini ecco la firma di Luca Dellepiane dalla Primavera del Genoa.

Terzino classe '02, Dellepiane è cresciuto nel settore giovanile del Grifone fino a diventare un punto fermo della sua Primavera, divenendone anche capitano. Per lui 41 presenze con la maglia del Genoa per l’appunto nel Campionato Primavera. A Luca vanno i migliori auguri per una stagione importante sia per la squadra sia per la sua individuale".

Possibile che il giocatore possa essere della squafra già domenica quando il Ligorna esordirà in Coppa Italia di Serie D con il Vado.