Calciomercato Ligorna, in due dicono addio

La salvezza della scorsa stagione, da neopromossa, è solo il punto di partenza. Il Ligorna l'anno prossimo punterà a confermarsi e magari ad alzare ancora il suo livello. Per farlo punta ancora su mister Roselli, ottimo il suo apporto da subentrante a stagione in corso. Insieme al mister l'idea dei genovesi è quella di confermare in larga parte il gruppo che è riuscito a aggiungere l'obiettivo stagionale. Qualche rinforzo dovrebbe arrivare, ma mirato, nessuna rivoluzione sembra essere in vista. Di sicuro si cercherà un portiere di esperienza come da richiesta del tecnico.

Non tutti però resteranno a Genova. Il giovane Matteo Salvini è pronto a dire addio dopo che con Roselli non ha trovato molto spazio, insieme a lui lascia il difensore Placido, una partenza dovuta a motivi lavorativi più che spostivi, la sua prossima avventura dovrebbe essere in Lombardia. Tornerà al Genoa Tommaso Bacherotti, esterno sinistro.

Queste le prime mosse del Ligorna, poi si penserà agli acquisti, ma solo in un secondo momento anche perché ora la dirigenza è molto impegnata nell'organizzazione del torneo del centenario che vedrà al via anche squadre giovanili blasonate come Juventus e Inter