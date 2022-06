Ligorna, capitan Botta rinnova

La notizia era nell'aria da tempo, ma nel calciomercato niente è mai troppo scontato. Così oggi il Ligorna comunica una notizia ufficiale che sicuramente farà piacere ai tifosi e anche a mister Roselli: "Tempo di rinnovi in casa Ligorna. La prima conferma è quella del Capitano: Stefano Botta. Giocatore importantissimo, sia dentro sia fuori dal campo, che rimarrà in Biancoblù per il suo terzo anno consecutivo". Queste le prime regole del comunicato emesso dalla società che continua: "Nella nostra regione il momento più alto della sua carriera è coinciso con le due stagioni al Genoa tra il 2005 e il 2007. Classe 1986 e proveniente dal Lugano, il giocatore comasco si è guadagnato la fiducia della società rossoblù contribuendo alla doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A, con un campionato di Serie B disputato sotto la guida di Gian Piero Gasperini. Una stagione in cui i Grifoni hanno riconquistato la massima serie insieme a Juventus e Napoli".

Liguria e non solo nella vita calcistica d Botta: "Poi per lui esperienza con Cesena, Vicenza, Ternana e il ritorno in Liguria, questa volta con la casacca della Virtus Entella. Due stagioni che vedono i Levantini conquistare la storica promozione in Serie B, disputata nella stagione 2015/16. Poi per lui Lucchese, Reggina, Bassano e Vis Pesaro, prima del suo approdo al Ligorna in Eccellenza, in una stagione che ha condotto i Biancoblù al ritorno in Serie D ad una sola stagione di distanza. La quarta promozione per lui con una squadra ligure, impreziosita dalla salvezza durante la passata stagione".

Queste le parole di Stefano Botta dopo il rinnovo: "Sono felice di aver rinnovato un altro anno con il Ligorna. È un percorso di crescita che ho iniziato in sinergia con la società due anni fa. Ringrazio Presidente, Direttore e Mister per questa conferma sperando di ottenere nuove soddisfazioni come gli ultimi due anni passati insieme".