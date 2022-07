Ligorna, altra importante conferma per l'anno prossimo

"Dopo le conferme di Botta, Scannapieco e Donaggio e la firma di Damonte, nuovo rinnovo in casa Ligorna: Andrea Bacigalupo ancora in Biancoblù" è questa la notizia di giornata per il club che milita in Serie D ed è la stessa società ad ufficializzare la mossa di mercato attraverso un comunicato stampa che prosegue con la storia calcistica del suo giocatore: "Giocatore classe ’97, cresciuto nella Sampdoria, muove i suoi primi passi tra i grandi al Viareggio nel 2016, subito in Serie D, per poi tornare in regione prima alla Lavagnese e poi al Savona, sempre con presenze e minutaggi importanti.

Poi il ritorno fuori regione per lui al Chieti e la penultima stagione di Serie D, disputata al Vado. Con i Rossoblù ha totalizzato 30 presenze e una rete, segnata proprio contro la sua ex Lavagnese. Infine, la Serie D della scorsa stagione, con la salvezza conquistata con la maglia del Ligorna. A soli 25 anni per lui 177 presenze e 17 reti tra stagione regolare e Playoff di Serie D".