La Lavagnese non si ferma più: altro acquisto

Il nuovo direttore sportivo della Lavagnese Croci è scatenato e porta a casa un alro acquisto. Ormai quasi non passa giorno senza un annuncio ufficiale dei bianconeri che sperano nel ripescaggio in D, ma nel frattempo stanno costruendo una rosa di altissimo livello per l'Eccellenza. La società ha deciso di dare a Cammaroto un gruppo importante per la pronta risalita nel caso in cui non dovesse esserci nessun ripescaggio.

Così oggi il sito ufficiale della Lavagnese annuncia l'approdo in Liguria di: "Matteo Zavatto, difensore spezzino classe 1995, ha esordito nella primavera dell'Empoli dove in due stagioni ha collezionato 33 presenze, poi Colligiana, Ghiviborgo e Torres in Serie D dove ha messo a referto 61 presenze e 1 gol, infine le ultime cinque stagioni tra Eccellenza e Serie D con la Fezzanese dove ha disputato 97 partite segnando 10 reti e ottenendo due promozioni dall'Eccellenza alla D. Anche in Matteo la società crede fermamente e gli augura di ottenere reciproche soddisfazioni e di riportare la Lavagnese in alto". E'lui il quarto acquisto della campagna estiva della Lavagnese che ha anche messo a sgeno due importanti rinnovi di contratto come quello di Avellino, capitano della formazione bianconera, e Lombardi, top scorer della scorsa stagione con 9 reti in D.