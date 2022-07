Lavagnese, super colpo di mercato per il centrocampo

L'annuncio è arrivato questa mattina e fa già sognare i tifosi. La Lavagnese ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale : "Marco Berardi, nato il 2marzo 1996 a Massa Marittima ha giocato per tre stagioni nella formazione primavera della Fiorentina collezionando 55 presenze e 6 reti, poi altre tre stagioni in Lega Pro/Serie C con le maglie di Pordenone, Tuttocuoio e Sudtirol dove ha messo insieme 55 presenze e 2 reti, infine le ultime quattro stagioni con il Follonica Gavorrano in Serie D dove ha totalizzato 106 presenze e 4 reti! A Marco il caloroso benvenuto da parte della società bianconera".

Un colpo da 90, come scritto dal club bianconero, che continua a rinforzarsi. Negli scorsi giorni il nuovo DS Croci aveva anche raggiunto l'accordo per due importanti rinnovi di contratto: il primo è stato Lombardi, miglior realizzatore l'anno scorso con 9 gol, il secondo il capitano Avellino. La Lavagnese fa quindi sul serio anche perché ha presentato la propria candidatura per il rispescaggio in Serie D dopo la retrocessione dell'ultima stagione. I bianconeri stanno costruendo una rosa che possa essere competitiva in D e che, se non dovesse arrivare il ripescaggio, sarà sicuramente tra le favorite in Eccellenza.