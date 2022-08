Super colpo Lavagnese, arriva Conti

Federico Conti è un nuovo giocatore della Lavagnese che con lui in mediana mette nel moroto un giocatore decisamente di categoria superiore. I bianconeri puntano forte sulla risalita immediata in Serie D e lo hanno dimostrato durante il mercato. L'ultimo colpo viene annuciato con questo nota: "La Usd Lavagnese 1919 é lieta di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Conti, mediano e centrocampista centrale autentico lusso per la categoria.

Nato a Catania il 29 febbraio 1988, Conti ha esordito tra i grandi nella Primavera del Catania per poi indossare le casacche di Cuoiopelli, Cassino e Mezzocorona in serie C (con breve parentesi al Messina in D), poi un campionato e mezzo in serie B belga con il Visé e tanta serie D con Follonica Gavorrano, Aprilia, Audace Cerignola e Tolentino.

Nel complesso 169 presenze e 14 reti in serie D, 87 presenze e 3 reti in serie C e 39 presenze e 2 reti nelle serie B belga.

Una pedina di grande valore quella ingaggiata dal DS Andrea Croci che darà sicuramente il suo contributo alla causa, "Dopo qualche problema di natura fisica mi sono completamente ristabilito e sono desideroso di mettermi alla prova in un campionato per me nuovo ma stimolante, già oggi allenandomi con i nuovi compagni ho avuto feedback positivi da un gruppo solido e già affiatato>> queste le parole di Conti dopo il primo allenamento al Riboli".