La Lavagnese batte un colpo di mercato: arriva un nuovo centrocampista

Colpo di mercato per la Lavagnese che annuncia oggi sul proprio sito ufficiale l'acquisto di Daysam Ben Nasr in arrivo dal Casale. Il colpo sarà molto utile al tecnico Fasano che oggi alle 14,30 sfida il Chieri, secondo in classifica, con tanti infortunati. I bianconeri proveranno comunque a compiere l'impresa anche perché, dopo quattro sconfitte di fila, la classsifica inizia ad essere preoccupante, i playout sono moto vicini.

Lavagnese, ecco il nuovo colpo di calciomercato

L'annuncio del nuovo acquisto è arrivato questa mattina con una nota ufficiale apparsa sul sito ufficiale del club ligure: "La Società comunica che nella mattinata di ieri Daysam Ben Nasr ha firmato per il team di mister Fasano.

Il centrocampista centrale nato a Vichy in Francia ma di origini tunisine ha vestito le maglie giovanili di Cussetois, Vichy, Moulins, Courmon e Clermont Foot per approdare tra i grandi in National 3 nel Montlucon dove ha collezionato 33 gettoni segnando 5 reti, poi tre stagioni nella natia Tunisia con la maglia dello Stade Tunisien dove ha disputato 41 partite segnando una rete.

In estate è poi approdato al Casale dove sino ad ora é sceso in campo 8 volte; già ieri si è unito al gruppo dove ha effettuato la rifinitura con i nuovi compagni. A Daysam gli auguri per affrontare il prosieguo di stagione nel migliore dei modi".