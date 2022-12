Un nuovo rinforzo per la Lavagnese

L'arrivo di mister Ruvo ha fatto svoltare la stagione della Lavagnese, il neo allenatore è reduce da sei gare di fila senza sconfitte con 5 vittorie e un pareggio. Un ruolino di marcia importante e utile per tornare nelle zona alte della classifica di Eccellenza. La società nel frattempo lavoro per rendere migliore la rosa bianconer e annuncia: " di aver tesserato in mattinata un esterno difensivo proveniente dalla serie D con esperienza tra i professionisti. David Magonara, varesino di Angera classe 1999, può giocare su entrambe le fasce come esterno basso e in carriera é stato impiegato anche a centrocampo, cresciuto calcisticamente nel Como è approdato in prima squadra nel 2017 non esordendo però in Serie C per passare alla formazione Primavera della Virtus Entella.

Successivamente ha vinto il campionato di Serie D con il Lecco con cui ha disputato la serie C per passare successivamente alla Pro Sesto. Nelle ultime due stagioni è stato perno difensivo in Serie D con le maglie di Vado, Scandicci e Stresa Vergante da cui arriva da protagonista. Un elemento di sicuro valore per mister Ruvo con l'intento di proseguire nella lotta per il Campionato e la Coppa Italia".