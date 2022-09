Altro colpo di mercato per la Lavagnese

La Lavagnese continua a rinforzarsi con l'obiettivo di tornare in Serie D. I bianconeri sono precipitati in Eccellenza lo scorso anno e in questa stagione non vogliono sbagliare anche se non sarà faicle. L'inizio di campionato ha già fatto capire che non sarà facile risciuere a tagliare il traguardo e il pari dell'ultima giornata contro la Genova Calcio lo ha confermato.

Ora però la squadra di Lavagna avrà un altro giocatore da gettare nella mischia, con un comunicato ufficiale è stato infatti annunciato un nuovo colpo di mercato: "La Usd Lavagnese 1919 comunica di aver tesserato il calciatore Luca Baracchini, attaccante under classe 2002. Baracchini può giocare sia come prima punta che come esterno alto sinistro, cresciuto nel settore giovanile dello Spezia fino alla Primavera, ha poi esordito tra i grandi con le maglie del Real Forte Querceta e della Pro Livorno Sorgenti con le quali ha disputato gli ultimi due campionati di Serie D mettendo a referto 5 reti in 47 presenze. A Luca vanno i migliori auspici per una stagione ricca di soddisfazioni reciproche".