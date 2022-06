Due acquisti per la Lavagnese

Ancora non sa in che campionato giocherà, ma la Lavagnese ègià protagonista sul mercato. La squadra bianconera, che è retrocessa in Eccellenza ma ha già presentato le carte per il ripescaggio in D, nei giorni scorsi hanno annunciato due nuovi acquisti con due comunicati ufficiali: "La Società comunica che é il DS Andrea Croci ha trovato l'accordo per usufruire dal 1° luglio delle prestazioni sportive di Davide Adornato. "Portiere classe 1991, originario di Pisa, Davide ha vestito le maglie di Pontedera, Gavorrano e Forcoli in Serie D, Casale in C2, Pisa in C1, Larcianese in Eccellenza e ultimamente Sestri Levante e Real Forte Querceta in Serie D. 217 presenze, 240 gol subiti e 60 clean sheet in carriera sono numeri di tutto rispetto per un portiere di grande esperienza con l'aiuto del quale la Lavagnese spera di fare il salto di qualità desiderato".

Un portiere e poi un mediano di esperienza come: "Luca Tagliavacche, genovese classe 1995, partito dalla Primavera del Genoa ha maturato importanti esperienze in Serie C con Lupa Roma, Salernitana, Lumezzane e Paganese, in Serie D con Correggese, Ghiviborgo e Chions, nell'Eccellenza veneta con Brian Lignano e Vigasio e in quella emiliana con il Piccardo Traversetolo collezionando nel complesso 169 presenze e 6 reti".