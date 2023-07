Genova Calcio e Campomorone protagoniste sul mercato

Iniziato ufficialmente il calciomercato anche in Eccellenza e iniziano ad arrivare i primi colpi con due squadre che per ora si prendono la scena.

Due volti nuovi per la Genova Calcio

La Genova Calcio ha annunciato oggi Emanuele Tosi, classe 2003, ruolo attaccante esterno, dal passato importante nonostante la giovane età, ex Entella Bologna e Spal, un innesto di grande valore per la rosa di Beppe Maisano per la stagione sportiva 2023/24. Rinforzo anche in difesa per il tecnico genovese che abbraccia il difensore Marco Giambarresi, classe 1995, in precedenza colonna del Baiardo.

Doppio colpo Campomorone Sant'Olcese

Si muove anche il Campomorone Sant'Olcese che piazza due colpi nel giro di poche ore e li annuncia sui propri social. Il primo è il portiere classe 1990 Alberto Moraglio, stessa età per il secondo acquisto Daniele Puddu reduce dall'ultima annata sfortunata con il Finale, conclusa con la retrocessione della squadra. Un difensore comunque di grande importanza visto anche il suo passato che lo ha visto in passato vestire le maglie di Ligorna, Albenga, Pietra Ligure e Sanremese.