Calciomercato Genoa, strada spianata per Zanoli

Prende sempre più forma la nuova formazione del Genoa, nei prossimi giorni verrà messo a segno il terzo colpo dell'estate del ritorno in Serie A, e se Leali in porta sarà il secondo di Martinez, gli altri due acquisti partiranno con i gradi da titolare sugli esterni del 3-5-2 di Gilardino. Aaron Martin è già in ritiro con il gruppo e presto lo raggiungerà anche Alessandro Zanoli.

Zanoli al Genoa, è il terzo colpo del calciomercato del Genoa

L'esterno destro di proprietà del Napoli è pronto a cambiare lato di Genova dopo il buon semestre passato nella Sampdoria da gennaio di questo 2023. Gli azzurri hanno dato il via libera al giocatore dopo averne trovato il sostituto in Davide Faraoni, esterno del Verona che andrà a fare il vice Di Lorenzo nella rosa di Garcia. Ora è quindi tutto apparecchiato, con il Genoa che ha sorpassato la concorrenza dell'Udinese, i friulani hanno provato a inserirsi ma senza trovare terreno fertile.

Zanoli sembra essere il profilo ideale per Gilardino, ottima "gamba" da liberare su tutta la linea esterna del campo, buona propensione offensiva ma soprattutto attenzione alla fase difensiva, il giocatore infatti nasce come uomo da retroguardia e viene poi reinventato come esterno a tutto campo. Classe 2000 ha già messo a referto 35 presenze nel massimo campionato italiano ed è anche nel giro della Nazionale Under 21.

Chiuso l'affare Zanoli, il Genoa si concentrerà ancora di più sul centravanti con il nome di Retegui che rimbalza ogni giorno, ma a quanto pare è da derubricare come sogno estivo, e quello di Piatek che continua a essere in pole position. Niente da fare invece per Mateta, la trattativa con il Crystal Palace non è andata buon fine.