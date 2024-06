Genoa, blitz Vitinha: l'attaccante ora è più vicino

Vitinha è più vicino alla permanenza al Genoa anche l'anno prossimo. L'attaccante portoghese è arrivato in prestito dall'Olympique Marsiglia lo scorso gennaio e ha fatto intravedere buone cose, nonostante qualche problema fisico che lo ha limitato soprattutto nel finale di stagione. La società lo ha messo in cima alla lista dei desideri per i rinforzi offensivi da regalare a Gilardino e sembra aver trovato la strada per trattenere il giocatore.

Genoa-Vitinha, le cifre dell'affare

I buoni rapporti con il club francese, con cui sono andate a buon fine le trattative per Strootman e Malinovskyi ultimamente, stanno risultando decisivi per la buona riuscita dell'affare. L'OM è partito abbastanza rigido nella richiesta di cessione a titolo definitivo per la cifra del riscatto, fissata a 25 milioni. Poi la diplomazia ha lavorato, e bene, per quanto riguarda il Genoa visto che nelle ultime ore c'è stata una grossa accelerata nelle trattative.

I francesi hanno ammorbidito la propria posizione aprendo ad un nuovo prestito, questa volta però con obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione. Anche la cifra per l'acquisto del cartellino potrebbe essere rivista al ribasso con il Grifone che punta ad arrivare a quota 15 milioni, circa la metà di quanto il Marsiglia lo aveva pagato dal Braga nel 2023.

Quanto guadagna Vitinha?

Una volta che i due club troveranno l'intesa potranno partire anche i discorsi con il giocatore che a Genova sta bene e, anzi, vede la formazione rossoblu come perfetta per il rilancio di una carriera che sembrava potesse essere di ottimo livello e invece si è impantanata in Francia. Poco male perché a soli 24 anni Vitinha ha tutto il tempo per rifarsi e Gilardino è pronto a puntare forte su di lui che ha caratteristiche completamente diverse dagli altri attaccanti in rosa perché può giocare sia da prima punta che da seconda.

Lo stipendio di Vitinha, secondo il sito specializzato capology, si aggira intorno ai 3 milioni di euro, cifra che lo rende uno dei più pagati della squadra rossoblu ma anche su questo, se il cartellino dovesse passare tutto al Genoa nelle prossime settimane si potrà lavorare.

Quanti gol ha fatto Vitinha?

Il Genoa punta forte su Vitinha che nella sua prima mezza stagione in rossoblu ha segnato due reti in nove partite, la prima contro il Monza e la seconda nell'ultima giornata di campionato contro il Bologna. In carriera il portoghese ha fatto però decisamente meglio in passato, nel Braga nella stagione 2021-2022 ha messo a referto 15 reti in 38 partite in tutte le competizioni, nell'annata successiva sono state 13 in 27 apparizioni con il grande exploit in Europa League con 4 gol in 5 partite. Forse proprio queste prestazioni hanno convinto il Marsiglia ad acquistarlo nel gennaio 2023, ma l'esplosione non è arrivata, solo 6 le reti in 42 gare giocate in un anno e mezzo. Ora il Genoa è pronto a dargli una nuova occasione.