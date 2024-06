Calciomercato Genoa, Vitinha resta in rossoblu

Il lavoro ai fianchi dei dirigenti del Genoa ha dato i suoi frutti, dopo i passi avanti delle ultime ore è arrivata oggi la fumata bianca che permetterà a Vitinha di restare al Grifone. L'attaccante portoghese, due gol da gennaio a fine stagione, ha voluto fortemente la permanenza in Liguria e proprio questo fattore ha inciso sulla trattativa con ogni probabilità.

L'accordo tra il Genoa e l'Olympique Marsiglia per Vitinha

Ancora non si conoscono i dettagli dell'affare, ma quello che sembra certo è che il Genoa tratterà il giocatore in prestito anche per tutto l'anno prossimo per riscattarne il cartellino alla fine della prossima stagione per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro, fissata a gennaio.

E' quindi Vitinha il primo vero colpo di mercato dei rossoblu che in attacco adesso devono cercare di proteggere almeno uno dei gioielli. La Fiorentina ha corteggiato Retegui ma la richiesta di 30 milioni del Grifone sembra aver fatto guardare altrove i viola. Diverso il discorso per Gudmundsson, al di là dei problemi legati alla riapertura del procedimento giudiziario, sembra essere lui il prescelto per lasciare Genova e fare cassa.

L'Inter lo ritiene una prima scelta ma gli oltre 30 milioni chiesti dal Genoa sono tanti per la società nerazzurra e l'inserimento di una contropartita non sembra fare breccia nel cuore della dirigenza di Villa Rostan. Attenzione però alla concorrenza e alla possibile asta. Gudmundsson piace al Napoli e nelle ultime ore sembra essersi aperta anche la pista Tottenham, società con cui il Genoa ha ottimi rapporti come dimostra l'affare Dragusin. Senza contare che potrebbe esserci un ritorno di fiamma di Juventus e Roma.