Genoa, Satriano o Oristanio? chi sono le contropartite dell'affare Martinez

Martinez all'Inter è un affare impostato e probabilmente prossimo alla chiusura, infatti il Genoa sta già cercando un sostituto. In Inghilterra un paio di club hanno provato a inserirsi ma ormai il portiere sembra aver scelto e i nerazzurri stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. Il Genoa chiede tra i 15 e i 18 milioni, Marotta e Ausilio rispondono 10 o qualcosa in più a cui aggiungere una contropartita. La sensazione è che a Villa Rostan potrà arrivare un assegno vicino ai 15 milioni e che il giocatore da pescare tra i giovani nerazzurri sia un profilo già pronto per la Serie A.

Chi è Satriano, un jolly per il Genoa

Tra le tante carte proposte ce ne sono due in particolare che stuzzicano e non poco Gilardino. La prima sarebbe Martin Satriano, attaccante classe 2001, gran fisico (è alto quasi un metro e novanta), tecnica individuale da sudamericano e grande duttilità. L'ultima stagione l'ha passata da titolare nel Brest con 35 presenze, quattro gol e quattro assist, numeri magari non da favola ma se una realtà così piccola è riuscita ad approdare in Champions League significa che tutti hanno fatto un grande campionato, Satriano compreso.

Sul suo talento in tanti scommettono da tempo, già Conte quando allenava l'Inter lo aveva convocato in prima squadra, Inzaghi lo ha fatto esordire, poi però la concorrenza offensiva ha fatto decidere a Satriano di volare al Brest a gennaio del 2022. In Francia sono quindici presenze e 4 gol in soli sei mesi, l'anno dopo è l'Empoli a credere in lui, pochi gol (2) ma tante partite (31) per continuare a crescere. L'ultima stagione come detto lo ha visto protagonista in un'impresa storica, la prossima potrebbe essere in rossoblu con Gilardino che lo potrebbe utilizzare sia da prima che da seconda punta, senza contare che in caso di cambio modulo e passaggio al tridente Satriano può giocare anche esterno, come fatto nel Brest negli ultimi mesi.

Martinez all'Inter, e se fosse Oristanio la contropartita?

Nel floridissimo settore giovanile dell'Inter è cresciuto anche un altro attaccante che rispetto a Satriano ha un anno in meno: si chiama Gaetano Oristanio. Anche per lui le porte della prima squadra non si sono mai schiuse completamente, così ha cercato fortuna altrove e in particolare in Olanda dove a soli 19 anni nel Volendam gioca 35 gare mettendo a segno 7 gol. Gli olandesi se lo tengono stretto e gli consegnano ancora la maglia da titolare nell'annata successiva conclusa con 27 partite e 1 rete.

Lo scorso anno è stato tra i protagonisti della salvezza del Cagliari con Ranieri che lo ha utilizzato in 25 occasioni (2 le reti). Come Satriano ha una certa duttilità, difficile fargli fare la prima punta, ma può svariare su tutto il fronte offensivo dietro ad un riferimento centrale.

Le ultime indiscrezioni non sciolgono il nodo, c'è chi giura che sarà Satriano il prescelto e chi invece scrive che Oristanio è nettamente in vantaggio. Per ora nulla di deciso ma la sensazione è che siano i due più pronti e quindi i profili giusti per Gilardino.