Genoa, non solo De Winter: scattano altri due obblighi di riscatto

Da oggi De Winter è interamente un giocatore del Genoa. Il difensore belga, diventato titolare inamovibile dopo l'addio di Dragusin, verrà pagato 8 milioni di euro più bonus alla Juventus. Dopo le 23 presenze già accumulate nelle gare scorse, è scattata anche la seconda delle condizioni che lo avrebbero portato ad essere tutto rossoblu: la salvezza, diventata matematica già prima di scendere in campo con il Cagliari.

Genoa, le cifre per i riscatti di Thorsby

De Winter ha firmato un contratto con il Genoa fino al 2028 e ad annunciare la conclusione positiva di tutte le trattative è stata oggi l'agenzia che cura gli interessi del giocatore che, grazie alle ottime prestazioni di questa stagione, è stato anche convocato per la prima volta nella nazionale maggiore del Belgio.

Il traguardo salvezza raggiunto con ampio anticipo farà scattare altri due riscatti obbligatori per il Grifone. Il primo è quello di Morten Thorsby, preziosissimo contro il Cagliari, che ha giocato 25 volte in questa stagione tra campionato e Coppa Italia mettendo a referto anche due reti. Il norvegese era arrivato in estate dall'Union Berlino che adesso riceverà 4 milioni di euro per il cartellino dell'ex Sampdoria.

Calciomercato Genoa, anche Bohinen è tutto rossoblu

C'è poi un'altra operazione che si è conclusa, è quella del riscatto di Bohinen, centrocampista centrale e oggetto abbastanza misterioso di questa stagione. Arrivato a gennaio dalla Salernitana per essere il vice Badelj ha giocato solo quattro volte anche perché il croato si è dimostrato imprescindibile per la squadra. Bohinen così è rimasto a margini ma da oggi è tutto del Genoa, con un pagamento ai campani di 2 milioni di euro, e chissà che nella prossima stagione non ci potrà essere spazio anche per lui.