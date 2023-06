Calciomercato Genoa, è la settimana di Gilardino

Sarà Alberto Gilardino l'allenatore del Genoa nel prossimo campionato di Serie A. L'ex campione del mondo si è meritato la conferma guidando la squadra verso la promozione con una media punti altissima e soprattutto la capacità di creare un gruppo solido, determinato e unito verso il raggiungimento del traguardo. Ha saputo lanciare alcuni giovani, Dragusin, Gudmundsson e Volgiacco, solo per fare qualche esempio, e dare importanza ai senatori costruendo quel mix perfetto che ha permesso al Genoa di tornare subito nel gotha del calcio italiano.

Gilardino-Genoa: il rinnovo è quasi pronto

La società lo aveva promosso ad interim, lui ci ha messo poche partite per prendersi la conferma e adesso si siederà al tavolo delle trattative con i dirigenti del Grifone per iniziare la sua prima avventura da allenatore in Serie A. Questa settimana è previsto l'incontro per la firma di un biennale con stipendio alzato rispetto a quello della passata stagione, tutto è pronto, manca solo l'ufficialità, anche quella attesa nei prossimi giorni.

Conclusa la discussione sul contratto si inizierà a parlare della prossima stagione da affrontare con una rosa adeguata al raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dalla società: salvarsi con una certa tranquillità. All'appello mancano alcune pedine, un paio di esterni sicuramente e anche un centravanti, queste sembrano le priorità. Una base solida però già c'è e resterà quella, nonostante le richieste non partiranno Martinez, Vogliacco, Dragusin, Frendrup e Gudmundsson, dovrebbero restare anche Badelj e Sturaro, e ha già rinnovato Jagiello. Sul fronte partenze possibili quelle di Aramu e Coda, da capire cosa deciderà di fare Strootman che potrebbe anche decidere di tornare in Olanda per chiudere la carriera.