Il Genoa e il valzer dei rinnovi: novità per Sabelli e Ekuban

La salvezza ottenuta aritmeticamente con ampio anticipo sulla fine del campionato ha fatto scattare il piano per il futuro del Genoa. Già prima del successo con il Cagliari erano arrivate rassicurazioni sulla permanenza di Gilardino con il tecnico che firmerà a breve il rinnovo fino al 2026. In settimana toccherà poi a Badelj, capitano rossoblu che si legherà al Grifone per un altro anno.

Calciomercato Genoa, le ultime notizie sui rinnovi di Sabelli ed Ekuban

Il gran ballo dei rinnovi però non finisce qui, negli scorsi mesi avevano messo la firma sul nuovo contratto Frendrup e Vasquez, due colonne della squadra di Gila, e in questi giorni si sta iniziando a discutere del prolungamento di Stefano Sabelli. L'esterno destro, che si è dimostrato ancora una volta affidabile a correre su e giù per il campo, va in scadenza nel 2025 e il Genoa non avrebbe nessuna intenzione di perderlo, nonostante sia alla ricerca di un'alternativa nel suo ruolo. I contatti sono iniziati ma ancora non ci può sapere come andrà a finire la questione.

Più duro da sciogliere è il nodo Ekuban che Gilardino vorrebbe ancora in rosa per l'anno prossimo. L'attaccante, reduce da un ottimo gara a San Siro e in crescendo in questo finale di stagione, al momento guadagna circa 900 mila euro all'anno, un po' troppo per il Grifone che infatti gli ha offerto uno stipendio più basso. Il giocatore riflette, a Genova sta bene ed è importante per il tecnico, bisognerà anche capire se qualche corteggiatore si farà vivo per intromettersi tra lui e il Genoa. Infine non rinnoverà Strootman, le prossime tre gare saranno le ultime con la maglia rossoblu per il centrocampista olandese.